Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının inşaatı yüzde 80’i geçti.

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre Yeni Havalimanı’nda en çok uçuşu yapacak Türk Hava Yolları ( THY), iki ihaleye çıktı. THY, güvenlik cihazları, CCTV güvenlik kamera sistemleri ve ses kayıt sistemleri alımıyla ilgili ihaleye kapalı zarfla teklif almak suretiyle firmaları davet etti.