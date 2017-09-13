THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'dan önemli açıklamalar

Türk Hava Yolları ( THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "THY olarak gelecek dönemde hem büyümeyi hem de uluslararası ortaklıklarda Çin ve Hindistan’ı ortaklarımız arasına katmayı masamıza almış durumdayız. Çalışma arkadaşlarım Uzak Doğulu önemli yatırımcılarla görüşme içindeler. Çin’e ortaklıklar kurarak girmek istiyoruz. Çin’de havalimanı işletmeciliği, hava yolu şirketi ortaklığı gibi…" dedi.

Aycı, "Uluslararası Ekonomik Gelişme Zirvesi-Çin ve Hindistan Üzerinden Global Krize Bakış ve Türkiye" konferansında yaptığı konuşmada, THY’nin dünyanın en çok noktaya uçan hava yolu haline geldiğini belirterek, "İstikbal göklerdedir" sözünün gereğini THY’nin yapmaya çalıştığını söyledi.

Finansal piyasalardaki derinleşmenin devam edeceğini ümit ettiğini ifade eden Aycı, "Varlık Fonu sayesinde artık Türkiye kendi yolunu tayin edecektir." diye konuştu.

Aycı, yeni havalimanı yapılmasının sebeplerinden birinin bölgenin ve dünyanın transfer merkezi olmak stratejisi olduğunu anımsatarak, Türkiye’nin cazibe merkezi olma rolünü oynamaya çalıştığını söyledi.

Yurt dışına THY Yönetim Kurulu Başkanı olarak gittiğini ancak Türkiye’nin Büyükelçisi durumuna dönüştüğünü aktaran Aycı, "Lufthansa CEO’suna şirketiyle ilgili soru soruyorlar. Ben gidiyorum bana Merkel’i soruyorlar. Bunlara cevap vermek zorunda kalıyoruz." dedi.

Aycı, geçen yıl yolcu sayısının yüzde 2,5 arttığını, son çeyrekte 386 milyon dolar operasyonel kar elde ettiklerini anımsatarak, "Üzgünüz, büyümemizi önleyemiyoruz. THY olarak, gelecek dönemde hem büyümeyi hem de uluslararası ortaklıklarda Çin ve Hindistan’ı ortaklarımız arasına katmayı masamıza almış durumdayız. Çalışma arkadaşlarım Uzak Doğulu önemli yatırımcılarla görüşme içindeler." ifadelerini kullandı.

Aycı, yıl sonunda çift haneli büyümenin gelebileceğini bildirdi.

"ÖZEL SEKTÖRDE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

İlker Aycı, "Çok etkili konuştunuz, siyasete atılmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Hiç işim olmaz. Bana THY gibi bir değer emanet edildi. O emanetin önce hakkını, sonra hesabını vermem lazım. Asla böyle bir yeri, bir yere sıçramak için kullanma alçaklığında değilim. Aileme dönmek istiyorum. Mümkünse özel sektöre en kısa sürede, ilk görevimde dönüp özel sektörde devam etmek istiyorum. İş aramıyorum." şeklinde konuştu.

"ÇİN'E ORTAKLIKLAR KURARAK GİRMEK İSTİYORUZ"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, THY’nin Çin’de yeni noktalara uçup uçmayacağına yönelik soru üzerine, bazı konularda yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi verdi. Aycı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çin’e ortaklıklar kurarak girmek istiyoruz. Çin’de havalimanı işletmeciliği, hava yolu şirketi ortaklığı gibi… Çin diyorum ama siz bunu sadece Çin diye okumayın. Etrafındaki bütün ülkelere hakimdir. Bu ülkelerdeki şirketlerle de ortaklık yapıp Çin ile birlikte olabiliriz. Uzun uluslararası deneyimi olan diğer şirketlerle iş ortaklıkları dolaylı olarak o bölgelere girmemizi sağlar. Biz yine her seviyede frekans ve uçuş hakkı istemeye devam edeceğiz."

"TÜRKİYE'NİN DÜNYA MAL VE HİZMET ÜRETİMİNDEKİ ROLÜNÜ ORANSAL OLARAK HEDEFLEMELİYİZ"

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin de "Asya Pasifiğin Yükselişi, Kuşak ve Yol Girişimi" isimli sunum gerçekleştirdi.

Türkiye’nin dünya mal ve hizmet üretimindeki rolünü oransal olarak hedeflemesi gerektiğini belirten Alkin, şunları kaydetti:

"2023-2030 perspektifinde Türkiye için kritik hedefin hem dünya GSYH’de yüzde 1,5 hem de küresel ticarette yüzde 1,5 payı yakalamak olduğunu söyleyebiliriz. Yani 500 milyar dolar ihracat rakamı gerçekleşmeyebilir. Çünkü dünyadaki küresel ticaret o rakamı tutturmamıza imkan sağlayacak gibi gözükmüyor. Küresel ticaretin kendinde de sakıncalar var. Dolayısıyla 500 milyar dolar ihracat yerine yüzde 1,5 küresel ticarette pay, yüzde 1,5 dünya GSYH’de pay diye hedefleri yeniden gözden geçirmekte fayda var."

Alkin, gelecek dönemde dünyaya erişebilirlik noktasında başarıya imza atan ülkelerin küresel rekabette de öncü olacağını, Türkiye’nin ulusal genişbant stratejisinde önemli işler yapması gerektiğini söyledi.

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İlker Avcı