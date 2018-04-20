İnternet ve mobil uygulama üzerinden hizmet veren UBER şirketi ile İstanbul’da taksiciler arasında tartışmalar devam ederken Türk Hava Yolları’nın ( THY) “Ayrıcalıklı uçuş deneyimi şimdi Uber hediyeli” adı altında Türkiye de dahil 70 ülkede kullanılabilecek bir kampanya düzenlediği ortaya çıktı. “Yurtdışı ya da İstanbul’u içeren tüm uçuşlarımız, UBER yolculuğunuz için 20 dolara kadar kazandırıyor” bilgisinin verildiği kampanyanın sadece THY tarafından gerçekleştirilen uçuşlarda geçerli olduğu belirtildi.

ALMANYA’DA 15 EURO ABD’DE 20 DOLAR İNDİRİM

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre THY kampanya şartlarını yerine getirenlere, Türkiye’de 50 TL, Almanya’da 15 Euro, ABD’de 20 dolar, Birleşik Krallık’ta ise 10 Sterlin indirimli UBER promosyon kodu gönderiyor. Kampanyanın sadece THY online kanalları aracılığıyla satın alınan biletler için geçerli olduğu duyurulurken kampanya kapsamında gönderilen promosyon kodunun, UBER’e ilk kez kayıt olan kullanıcılara 20 dolara kadar indirim sağladığı da belirtildi.

31 MAYIS’A KADAR ALINAN BİLETLERDE GEÇERLİ

Kampanya kapsamında gönderilen promosyon kodu, UBER’in hizmet verdiği tüm noktalarda geçerli. Biletleme ve seyahat dönemi 20 Haziran 2017- 31 Mayıs 2018 olan yolculara uygulanan kampanyada ülkelere göre indirim tutarları listesinden detaylı bilgiye ulaşılabiliyor. Promosyon kodu THY e-posta kampanya bildirimlerine izin vermiş kullanıcılara gönderiliyor.

KAVGANIN SEBEBİ 5 MİLYAR LİRALIK PAZAR

Dünyada birçok büyük şehirde olduğu gibi İstanbul’da da 2 yıldır devam eden taksici-UBER kavgasının perde arkasında pazar kaygısı var. İstanbul’da toplam plaka değeri 30 milyar, yıllık cirosu 5 milyar liraya ulaşan taksiler pazarda rakip istemiyor. Taksicinin gelir elde etmesi için aylık cirosunun 14 bin lirayı geçmesi gerekiyor.