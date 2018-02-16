Thyladomid’den yeni haber müjdesi!

17 Şubat’ta Türkiye’de konser verecek olan Thyladomid, performansı öncesinde açıklamalarda bulundu. Çocukken piyano çalarak müziğe başladığını söyleyen Thyladomid, haziran ayında yeni bir albüm çıkaracağını açıkladı.

Daha önce İstanbul’a geldiğini söyleyen Thylodamid, en çok yemekleri ve İstanbul’daki gece hayatı ile eğlence kültürü olduğunu belirtti.

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