THY’nin 228 yolculu Paris uçağı havadan geri döndü

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Paris seferini yapan Airbus 330 tipi uçağı teknik bir arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı’na geri döndü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, saat 15:35’de havalanan TK1827 sefer sayılı THY uçağı kalkışından kısa bir süre sonra arıza meydana gelince kaptan pilot havadan geri dönme kararı aldı.TC-JNR kuyruk tescilli uçak yaklaşık bir saat Karadeniz üzerinde tur attıktan sonra saat 16:41’de Atatürk Havalimanı’na sorunsuz bir iniş yaptı.Yolcular için THY başka bir uçak tahsis etti.