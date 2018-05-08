Tianjin Songjiang - Guangzhou maçı rakamları

Tianjin Songjiang ve Guangzhou, 08 Mayıs 2018 Salı günü AFC Şampiyonlar Ligi Son 8 Turu maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:30. Tianjin Songjiang, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Guangzhou, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 403 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tianjin Songjiang kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.30, Guangzhou sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler.

Tianjin Songjiang son haftadaki Chongqing Lifan müsabasında 0-1 kazandı.

Guangzhou ise Dalian Aerbin maçında 3-0 yenildi.