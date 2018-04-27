Tianjin Songjiang - Hebei Zhongji rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Tianjin Songjiang ile Hebei Zhongji, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:35. 8 puanlı Tianjin Songjiang 10. sırada bulunuyor, Hebei Zhongji 8 puana sahip ve 12. sırada. Tianjin Songjiang son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Hebei Zhongji son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 252. İddaa'da Tianjin Songjiang kazanır 1.90, berabere biter 3.00, Hebei Zhongji kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Tianjin Songjiang son hafta oynanan Guangzhou maçında 1-2 kazandı.

Hebei Zhongji ise Shandong Luneng maçında 5-4 yenildi.

Tianjin Songjiang, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 4 gol yedi.

Hebei Zhongji ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hebei Zhongji, 6 gol atarken 9 gol yedi.