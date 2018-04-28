Tianjin Songjiang - Hebei Zhongji rakamlar

Tianjin Songjiang ve Hebei Zhongji, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:35. 8 puanlı Tianjin Songjiang 11. sırada bulunuyor, Hebei Zhongji 8 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Tianjin Songjiang, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Hebei Zhongji, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 252 kodlu maçı oynayanlar; Tianjin Songjiang galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.00, Hebei Zhongji galibiyet oranı 2.90. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Tianjin Songjiang son haftadaki Guangzhou müsabasında 1-2 kazandı.

Hebei Zhongji ise Shandong Luneng karşılaşmasında 5-4 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Tianjin Songjiang, 2 gol attı ve 4 gol yedi.

Hebei Zhongji, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hebei Zhongji 6 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.