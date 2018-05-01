Tianjin Songjiang - Jiangsu Shuntian maçı öncesi rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti FA Kupası 5.Tur heyecanı devam ediyor. Tianjin Songjiang, 01 Mayıs 2018 Salı günü Jiangsu Shuntian takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:35. Ev sahibi Tianjin Songjiang, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Jiangsu Shuntian son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 402. İddaa'da Tianjin Songjiang kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Jiangsu Shuntian kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tianjin Songjiang son hafta oynanan Hebei Zhongji maçında 0-3 yenildi.

Jiangsu Shuntian ise Guangzhou maçında 1-0 yenildi.