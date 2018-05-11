Tianjin Songjiang - Shandong Luneng maçı heyecanı

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Tianjin Songjiang, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Shandong Luneng takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:35. Tianjin Songjiang 11 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Shandong Luneng 19 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Tianjin Songjiang, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Shandong Luneng son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 221. İddaa'da Tianjin Songjiang kazanır 2.60, berabere biter 2.90, Shandong Luneng kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Tianjin Songjiang önceki hafta Guangzhou mücadelesinde 1-2 kazandı.

Shandong Luneng, Hebei Zhongji karşılaşmaında 5-4 kazandı.

Tianjin Songjiang, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Tianjin Songjiang, kendi sahasında 2 gol attı, 7 gol yedi.

Shandong Luneng, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Shandong Luneng, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.