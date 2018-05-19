Tianjin Songjiang - Shanghai Shenhua maç önü

Tianjin Songjiang ve Shanghai Shenhua, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Tianjin Songjiang 12 puanla 9. sırada, Shanghai Shenhua 17 puanla 6. sırada bulunuyor. Tianjin Songjiang son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Shanghai Shenhua son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 354 kodlu maçı oynayanlar; Tianjin Songjiang galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.10, Shanghai Shenhua galibiyet oranı 3.75. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Tianjin Songjiang son haftadaki Guangzhou müsabasında 1-2 kazandı.

Shanghai Shenhua ise Liaoning Hongyun karşılaşmasında 1-4 kazandı.

Tianjin Songjiang, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 8 gol yedi.

Shanghai Shenhua, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shanghai Shenhua 6 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.