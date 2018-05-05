Tianjin Teda - Guizhou Toro sahaya çıkıyor

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Tianjin Teda, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Guizhou Toro takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 10:30. Tianjin Teda 9 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Guizhou Toro 3 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Tianjin Teda, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Guizhou Toro, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 429 kodlu maçı oynayanlar; Tianjin Teda galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.20, Guizhou Toro galibiyet oranı 3.00. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Tianjin Teda son hafta oynanan Henan Jianye maçında 1-0 kazandı.

Guizhou Toro, Yanbian karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Tianjin Teda, 6 gol attı ve 4 gol yedi.

Guizhou Toro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Guizhou Toro, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.