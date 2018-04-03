Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü’nün (TÜSPE), “Sağlık Turizmi ve Anadolu Nimetleri: Markalaşma Yolunda Türkiye İçin Stratejik Bir İş Modeli Önerisi” analizine göre Türkiye’de son yıllarda tıbbi amaçlı kullanılan bitki tarımına ilgi arttı.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; kullanılan ilaçların yüzde 25’i bitkisel kökenli. Türkiye’nin toplam bitkisel ilaç ihracatının yıllık 50-60 milyon dolar civarında gerçekleştiği, aslında Türkiye’nin bitki türleri ve tıbbi amaçlı kullanım ticareti potansiyelinin 3 milyar dolar olduğu kaydedildi. Türkiye, 16 milyon dolar gelir ile dünyada en fazla kekik ihraç eden ülke. Gül yağı, defne yağı gibi uçucu yağ ihracatı 19 milyon dolar.

Tıbbi bitki ticaretinin yüzde 95’inin kayıtdışı yapılması nedeniyle, bu sektörün ekonomik olarak gerçek büyüklüğü bilinmiyor. Türkiye’de tıbbi olarak kullanılan bitkilerin sayısının 500 civarında olduğu tahmin ediliyor. Bunun yaklaşık 200’ünün ihraç potansiyeli olduğu kaydedildi.

‘İHRACAT ÇOK ALTINDA’

Türkiye’de toplam 12 bin bitki türü bulunuyor. Tıbbi amaçlı kullanılan bitki türü sayısı ise 500. Analiz çalışmasının sonucuna göre tıbbi ve aromatik bitkiler açısından önde gelen ülkelerden biri olan Türkiye, potansiyelinin çok altında ihracat yapıyor.

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