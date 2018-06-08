Ticaret savaşları riski doğrudan yatırımları azalttı. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından açıklanan ‘Dünya Yatırım Raporu 2018’e göre 2017 yılında dünyada doğrudan yatırımlar yüzde 23 azalarak 1 trilyon 429 milyar dolara indi. Gelişmiş ekonomilere doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 37.1 azalarak 712.4 milyar dolar olurken, gelişmekte olan ekonomilerde yatırımlar 670.1 milyar dolardan 670.6 milyar dolara yükseldi. Yatırımların ABD’nin Çin, Avrupa Birliği, Meksika ve Kanada’yla ticaret savaşı riski nedeniyle azaldığı ileri sürüldü.

TÜRKİYE’YE YATIRIM YÜZDE 16 AZALDI

Gazete Habertürk'ün haberine göre 2017’de Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım girişi de 2016 yılına göre yüzde 16 azalarak 10 milyar 864 milyon dolar oldu. Bu dönemde Türkiye’den yurtdışına 2 milyar 630 milyon dolar doğrudan yatırım yapıldı. 2017’de en çok doğrudan yatırım çeken 20 ülke arasında yer alamayan Türkiye 2016’da 12 milyar 940 milyon dolar doğrudan yatırım çekmişti. Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım girişi 2014’te 12.7 milyar dolar, 2015’te 17.7 milyar dolar olmuştu.

FRANSA’YA YATIRIM % 41.6 ARTTI

En fazla doğrudan yabancı yatırımı 275.4 milyar dolar ile ABD çekti ancak ülkeye yatırımlar yüzde 39.8 düştü. Fransa’ya doğrudan yabancı yatırımlar ise yüzde 41.6, Çin’e yüzde 2 arttı.

EN ÇOK YATIRIMI ABD ÇEKTİ (Milyar dolar)