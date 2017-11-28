Ticari araç evin çatısına uçtu

Kaza gece saatlerinde, Hürriyet Mahallesi 2061 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, M. Ç. idaresindeki hafif ticari araç ile yolda ilerlerken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Hafif ticari araç yolun altında bulunan evin çatısına çarptı.

DHA'nın haberine göre; aşağı doğru dik şekilde inen araç, çatı ile toprak zeminde arasında sıkıştı. Sürücü kazadan yarala almadan kurtulurken, evin çatısında hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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