Tigres UANL - Monterrey rakamlar

Tigres UANL ve Monterrey, 29 Nisan 2018 Pazar günü Meksika Liga MX Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 03:00. Maç öncesi Tigres UANL 27 puanla 4. sırada, Monterrey 28 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Tigres UANL, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Monterrey, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 432 kodlu maçı oynayanlar; Tigres UANL galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Monterrey galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Tigres UANL son haftadaki Monterrey müsabasında 1-2 kazandı.

Monterrey ise Tigres UANL karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Tigres UANL, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Tigres UANL, kendi sahasında 17 gol attı, 8 gol yedi.

Monterrey, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Monterrey, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.