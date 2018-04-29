Tigres UANL - Monterrey rakamlar

Meksika Liga MX Clausura maçında Tigres UANL ile Monterrey, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:00. 27 puanlı Tigres UANL 4. sırada bulunuyor, Monterrey 28 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Tigres UANL, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Monterrey, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 432 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tigres UANL kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Monterrey sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Tigres UANL son haftadaki Monterrey müsabasında 1-2 kazandı.

Monterrey, Tigres UANL karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Tigres UANL, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Tigres UANL, kendi sahasında 17 gol attı, 8 gol yedi.

Monterrey ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Monterrey, 10 gol atarken 10 gol yedi.