Tigres UANL - Santos Laguna sahaya çıkıyor

Meksika Liga MX Clausura Çeyrek Final maçında Tigres UANL ile Santos Laguna, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:00. Tigres UANL, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Santos Laguna, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 537. İddaa'da Tigres UANL kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Santos Laguna kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tigres UANL son haftadaki Monarcas Morelia müsabasında 2-1 kazandı.

Santos Laguna, Necaxa karşılaşmaında 1-2 kazandı.