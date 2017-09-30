TİGSAD ihracat hedeflerini 7 milyar dolara çıkardı

TİGSAD ( Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği ) geçtiğimiz yıl yaptıkları toplam 6 milyar dolarlık ihracatını bu yıl 7 milyar dolar civarına çıkartmak için sıkı bir çalışma içine girdi.
Konu ile alakalı TİGSAD Başkanı Osman Alyüz şunları söyledi:
"TİGSAD olarak çok uzun yıllardır yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bunun en büyük kanıtı geçtiğimiz yıl yaptığımız ihracat rakamlarımız. Dünyadaki global krize rağmen iç giyimciler olarak hemen hemen dünyanın bütün ülkelerine ürün vermekteyiz. TİGSAD fuar tanıtımı ve çalışmalarını geçmiş yıllarda 30 ülkede gerçekleştirdi. Bu yıl ise 40 ülkenin üzerine çıkma hedefindeyiz. Yeni ziyaret ve tanıtım yapmak istediğimiz ülkelere; G.Afrika, Almanya, Katar, Endenozya, Malezya, Nijerya, Filistin, İsrail gibi ülkeler ekleyerek çalışma alanlarımızı genişletiyoruz. İstanbul’da geçmiş yıllarda başarılı geçen, LİNEXPO fuarımızı, önümüzdeki yıllarda yurtdışına taşımayı özellikle de Arap ve Türki Cumhuriyetlerinde fuar yapmayı hedefliyoruz. Aslında 195 ülkede tanıtım yapmak en büyük hayalimiz. Tüm dünya ülkelerini her yıl sırayla dolaşıp tanıtımlar yapacağız…
Yurtdışında yapmış olduğumuz ROADSHOW destekli ikili görüşmeleri önümüzdeki yıllarda İTO-İSO-İHKİP işbirliği ile UR-GE destekli çalışmalarımızı büyüterek devam edeceğiz. 331 olan üye sayımızı Türkiye’nin her bölgesinde arttırarak 500’ün üzerine çıkarıp, TİGSAD şemsiyesi altında, güçlü bir sektör birliği oluşturmak istiyoruz.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da fuarımıza olan ilgi gittikçe artmaktadır. Geçen yıl katılan bütün firmalardan bu yılda katılım teyidi aldık. Geçtiğimiz yıl katılamayan dışarıda kalan diğer firmalara da bu yıl yer vermek için elimizden gelen çalışmaları yapmaktayız. Bu firmalar için boş standlarımız olduğu takdirde kura çekilişi veya açık arttırma ile stand vereceğiz.
TİGSAD olarak en büyük hedefimiz kendi markalarımızın dünya markaları arasına girmesidir. Bunun için TİGSAD üyeleri de ayrıca kendi firmaları için yoğun bir şekilde marka çalışması yapmaktadır. Türkiye’de bulunan iç giyim firmalarının kalitesi ve şıklığı; dünyada bulunan diğer iç giyim firmalarına göre çok daha kaliteli ve uygun fiyatlıdır. Amacımız ihracata hız vermenin yanı sıra Türk ürünlerinin kalitesini ve rahatlığını dünyayatanıtmaktır."
- TİGSAD
- Osman Alyüz
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