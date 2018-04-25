Karabük’te şehir merkezinde bir sürücünün aracını hatalı yere park etmesi içerisinde hasta bulunan ambulansa zor anlar yaşattı. Tıkanan yolu açmak için vatandaşlar çevrede hatalı park eden otomobilin sürücüsünü uzun süre aramalarına rağmen bulamadı.

Bu sırada tıkanan trafikte kalan ve içerisinde hasta olan ambulans için sürücüler yolu açarken, vatandaşlarda yolundan kenarından bulunan ve yola monte edilmiş plastik dubaları eğerek ambulansın geçişini sağladı.

Otomobilin hatalı park etmesi nedeniyle dönüş yapamayan TIR'ın geçmesi için ise vatandaşlar otomobili arka çamurluk kısmından kaldırarak kenara çekmeye çalıştı.

TIR güçlükle hatalı park eden otomobilin yanından geçerek yoluna devam etti.

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