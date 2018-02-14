Tillerson'dan kritik Türkiye mesajı!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Türkiye ile aynı yönde yürümenin yolunu bulmalıyız. Türkiye'ye yönelik tehditleri azaltmak için nasıl işbirliği yapabileceğimizi konuşacağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı.

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