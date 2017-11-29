Tillerson'dan Türkiye'ye 'Rusya ve İran' çağrısı

Washington merkezli Wilson Center adlı düşünce kuruluşunda düzenlenen panele katılan Tillerson, Amerikan dış politikasından Türk-Amerikan ilişkilerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
AA'nın haberine göre; Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğuna işaret eden Tillerson, "Bir NATO müttefikimiz olarak Türkiye'den, ittifakın ortak savunmasını öncelemesini istiyoruz. İran ve Rusya, Batı toplumlarının sağlayabileceği ekonomik ve siyasi faydaları Türk toplumuna sunamaz." değerlendirmesini yaptı.
İRAN'A GÖZDAĞI
Suriye'de Cenevre süreci merkezli bir müzakere sürecine öncelik verdiklerini vurgulayan Tillerson, Beşşar Esed'in bu ülkenin geleceğinde rolünün olmadığı şeklindeki pozisyonlarını bir kez daha yinelediklerini dile getirdi.
Suriye ve Irak'ta İran'ın "bozucu" etki yapmaya devam ettiğini savunan Tillerson, "Tahran'a karşı Avrupa ülkelerinin de desteğini beklediklerine" dikkati çekti.
Tillerson, "Avrupalı ortaklarımızdan, İran'ın zararlı adımlarına karşı bizimle beraber durmalarını istiyoruz. İran rejimi Batılı ilkelerle uyumsuzdur. Ne ABD ne de Avrupa, kucağında bir başka Kuzey Kore tehdidi bulmak ister." diye konuştu.
Ukrayna bağlamında Rusya'nın politikalarını eleştiren Tillerson, "Avrupalı dostlarımız ile son dönemde dirilen Rusya tehdidinin farkındayız. Bundan dolayı ABD, Avrupa'daki savunma ve caydırıcılık taahhütlerini güçlendirmiştir." ifadesini kullandı.
Öte yandan Tillerson, tüm anlaşmazlıklara rağmen Suriye'de belli alanlarda Rusya ile çalışabileceklerini, özellikle terörle mücadelede ortak çıkar alanlarının olduğunu sözlerine ekledi.
ABD Dışişleri Bakanlığının bütçe kesintisine uğramasını da değerlendiren Tillerson, konunun medyada abartıldığı düzeyde olmadığını, ellerindeki imkanların işlerini yapmak için yeterli olduğunu kaydetti.
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