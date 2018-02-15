Tillerson'dan Türkiye ziyareti öncesi şaşırtan YPG açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "ABD hiçbir zaman YPG'ye ağır silah vermedi. Hiç ağır silah vermedik, bu yüzden geri alınacak şey yok. Türkiye ile ana hedeflerimiz tamamen ortak" açıklamasında bulundu.

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