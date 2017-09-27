TİM Başkanı Büyükekşi: Emin ve umutluyuz

Büyükekşi, 2018-2020 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin yaptığı değerlendirmede, bir önceki OVP'de beklenti ve hedeflerin olumsuz bir tablo sergilediğini anımsattı.
Yeni OVP'de yapılan revizelere bakıldığında ise ülkenin nereden nereye geldiğinin çok net bir şekilde görüldüğünü aktaran Büyükekşi, 2017 büyüme öngörüsünün yüzde 4,4'ten yüzde 5,5'e, ihracat hedefinin ise 153,3 milyar dolardan 156,5 milyar dolara revize edildiğine dikkati çekti.
Büyükekşi, 2017'yi, ihracatta atılım yılı ilan ettiklerini hatırlatarak, şunları ifade etti:
"Bu adımımızda ne denli haklı olduğumuzu bugüne kadar açıklanan verilerde net bir şekilde görüyoruz. İlk çeyrekte yüzde 5,2, ikinci çeyrekte yüzde 5,1 büyüdük. İlk yarıda net ihracat büyümeye 2 puanlık bir katkı verdi. İhracatımız beklentilerimiz çerçevesinde artmaya devam ediyor. Yılın 8 ayında yüzde 10,8 artış kaydetti. Son 12 aylık ihracatımız şimdiden eski OVP hedefi olan 153,3 milyar doları yakaladı ancak biz OVP'yi aşacağımızı ve 155 milyar dolar seviyelerine ulaşacağımızı yıl başında ortaya koymuştuk. Hem hedefimize ulaşmanın hem de ihracat başarımıza bağlı olarak OVP tahmininin yukarı yönlü revize edilmesinin gururunu yaşıyoruz."
"BİZ BU HEDEFLERİ AŞARIZ"
Mehmet Büyükekşi, 2018-2020 dönemi için ihracat hedeflerine değinerek, gelecek yıl için ihracat beklentisinin 169 milyar dolar seviyesinde açıklandığını bildirdi.
İhracat beklentilerinin 2019 için 182 milyar dolar, 2020 için ise 195 milyar dolar olduğunu aktaran Büyükekşi, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bir önceki OVP'de olduğu gibi ihracatçılar olarak yine şunu söylüyoruz; Biz bu hedefleri aşarız. TİM ve ihracatçı birlikleri olarak yıllardır gerçekleştirdiğimiz çalışma ve etkinliklerle hedeflediğimiz en önemli noktalardan birisi ihracatımızdaki kırılganlığı en aza indirmek. Sadece tek bir ülkeye bağlı sektörlerimiz konusunda ciddi çalışmalar yaptık, riskin dağıtılması, pazarın çeşitlendirmesi konularında gayret ettik. En son Rusya krizinde bu becerimizi test ettik ve alternatif pazar üretme konusunda yeteneğimizi sınama şansı bulduk. Elbette küresel anlamda ticaretin seyri bizim ihracat verilerimizi de etkileyecektir, ancak tek bir ülke veya bölgede yaşanan bir sorunun ihracatımız üzerinde etkisi çok sınırlı olacaktır. Her şeye ve koşula rağmen OVP hedeflerini yakalayacağımızdan emin, aşacağımızdan umutluyuz."
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