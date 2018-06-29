Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, cumartesi günü TİM Olağan Genel Kurulu’nda gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine ilişkin, “Önemli olan isim değil, ihracatın ve ihracatçının kazanması. Adayların hiçbiri de bunu bilmeyen insanlar değil. Bu sistemde yıllardır görev yapan, işi bilen arkadaşlar. Gözüm arkada kalmayacak” dedi. Görevi boyunca yaptığı çalışmaları anlatan Büyükekşi, TBMM’de TİM ve ihracatçı birlikleri kanunu çıkardıklarını, ayrıca 2 dönem kuralını değiştirerek başkanlık seçimlerinin 4 yılda bir yapılmasını sağladıklarını anımsattı. Büyükekşi, bugün 71 bin firmanın ihracat yapar hale geldiğine işaret ederek, 2023’te bu sayının 100 bine ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti. TİM’in 25. Olağan Genel Kurulu’na da değinen Büyükekşi, “Aday olan 3 başkandan biri eski başkanımız Oğuz Satıcı, 7 yıl beraber çalıştık. İkincisi ihracata büyük hizmet eden, emekleri olan, bizim için çok değerli kardeşimiz Tahsin Öztiryaki. TİM’de 4 yıl muhasip üye oldu, 4 yıl başkanvekilliği yaptı. İnovasyon, tasarım, marka konusunda çalışmalar yürüttü. İsmail Gülle de yıllardan beri İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği’nde (İTHİB) başkanlık yapıyor. Kıymetli bir arkadaşımız, kardeşimiz.”
‘3 BAKANLIK DAHA FAYDALI OLACAK’
Gazete Habertürk'ün haberine göre Büyükekşi, ekonomiyle ilgili bakanlıkların çok olmasından şikâyet ettiklerinden bahsederek, bazı konuların birkaç bakanlıkla ilgili olması nedeniyle işlerin yürümediğini anlattı. Büyükekşi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ekonomiyle ilgili bakanlıkların 3’e düşürülmesinin, çok daha faydalı ve verimli olacağını söyledi.
TİCARET SAVAŞI İÇİN AVRUPA İLE İŞBIRLİĞİ ÖNERDİ
Ticaret savaşları konusunda Büyükekşi, “Türkiye ABD’ye 350 milyon dolarlık ilave gümrük vergisi getirdi. Burada öncelikle karşılıklılık ilkesine dikkat edilmeli. Vergiler konusunda Ekonomi Bakanlığı ile genel çalışma yapılıyor, ‘ne getirir ne götürür’ diye. ABD ve Avrupa arasında STA rafa kalktı, onunla ilgili çalışma yapılıyor. Avrupa Birliği’yle karşılıklı ticaretin 300 milyar dolarlık bir hacme ulaşması öngörülüyor. Rakam şu anda 150 milyar dolar, iki katına çıkma imkânı var. Böyle bir şey olursa ticaret savaşlarında AB ile hareket edebiliriz. Gelişmiş ülkeler bu şekilde hareket ederse, paylaşmasını bilmezsek, dünyada başka tehlikeler oluşur” dedi.
DOLAR SEVİYESİ 4.20-4.50 BANDINDA OLMALI
Büyükekşi, doların 4.20-4.50 TL olması gerektiğini dile getirerek, “Seçim öncesi spekülatif atakları ihracatçı kesinlikle desteklemedi. Bazı uzmanlar doların yeni kabine ile 4.40’lara düşeceğini söylüyor” dedi.
3 ADAYLI GENEL KURULA ERDOĞAN DA BEKLENİYOR
TİM’in 30 Haziran’daki 25’inci Olağan Genel Kurulu’nda, adaylar Tahsin Öztiryaki, İsmail Gülle ve Oğuz Satıcı arasından yeni başkanı seçilecek. Genel kurula Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor. 2018 yılı ihracat şampiyonlarının da ödüllerini alacağı etkinlik Haliç Kongre Merkezi’nde tüm gün devam edecek.
Açılışa katılması beklenen Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez iş dünyası ve ihracatçılara hitap edecek. Öğleden sonraki bölümde, 27 kişiden oluşan TİM sektörler konseyi başkanlarının belirlenmesi, TİM başkan adaylarının konuşmaları ve oy kullanma işlemlerinin ardından yeni başkan açıklanacak.
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