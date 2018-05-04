Tim Bright Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

İngiliz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tim Bright'ın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

İngiltere-Türkiye arasında; ikili ticarette ne kadar artış var?

Tim Bright: Türkiye ticarette bizim önem verdiğimiz ilk 10 ülke arasında; Türkiye ile yatırım ve ticareti ikiye katlamamız gerekiyor ve bu artışı da görüyoruz. 2017'de İngiltere'den Türkiye'ye gelen ticaret %26 arttı yani 6 milyar pound oldu, Türkiye'den İngiltere'ye giden ise 8 buçuk milyar pound oldu. Bu senede ilk 2 ay rakamları geldi, ve ciddi bir artış var; şu anda ticaret yaptığımız en büyük 8. ükle Türkiye. Kritik olan sektörlerde tarım, gıda, sağlık, enerji, eğitim ve turizm gibi sektörler ön plana çıkıyor ve bu alanlarda yatırım yapılmak isteniyor.

Brexit karmaşık bir sürece girdi; Nasıl sonuçlanacak bu süreç?

Tim Bright: Şu anda bir belirsizlik var; ve şu anki en önemli konu Gümrük Birliği konusu; İş Dünyası da Gümrük Birliği'nde kalmak istiyor.

Eğer Brexit olurda İngiltere her ülke için ayrı ayrı ticaret ve Gümrük anşalması yapacak ve tabiki bu daha iyi olacak. Türkiye içinde bir fırsat olacak.

Biz 6 ay önce İngiliz Kredi Finansman Şirketi kuruldu Türkiye'de merkezlerden biri..Fon ikiye katlandı 5 milyar dolarlık bir fon oldu, ve Türk şirketlerle iş yapmak için kuruldu, mesela 3.ülkelerde iş yapmak için..Eğer projenin içinde %30'luk bir İngiliz içerik varsa yani projenin %30'u İngiliz olmalı, o destek finansmanı kullanabiliyorlar.

Türkiye bölgede lider Merkez bölge olur mu? Dubai ile rekabet içindeyiz..

Tim Bright: Eskiden Beyrut vardı bölgede Merkez, fakat savaş çıkınca şimdi Beyrut yerine neresi olacak diye merak ediliyordu..Fakat İstanbul birçok şirket için bölgesel Merkez oldu, İşte iç piyasanın canlı olması, yeni yapılan Havalimanı ve THY'nın birçok yere uçması bunlar önemli faktörler.

Dubai'de şirket kurmak için izinler daha çabuk veriliyor, Türkiye'de biraz daha zaman alıyor..bu konularda düzelme gerekiyor.

TL değer kaybederken Türkiye'ye yatırım yapmak için uygun zaman diyebilir miyiz?

Tim Bright: Yatırımcılar için kurdan daha kritik istikrar Türkiye ihracatçı bir ülke ve bu orda işe yarayabilir fakat sürdürülebilir avantaj kurdan gelmez. Ülkenin yatırım yapmada kolaylık sağlaması önemli fakat kur kısa dönem için avantaj sağlayabilir.