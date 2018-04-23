Apple CEO'su Tim Cook, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamalarına 11 milyona yakın takipçisinin olduğu kişisel twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajla destek verdi.

Bugün Çocuk Bayramı diyerek mesajına başlayan ve Türk bayrağı emojisi kullanan Tim Cook, 13 yaşındaki Özgün Asya'nın iPad kullanarak çizdiği otoportre resmini de takipçileriyle paylaştı. Apple CEO'su Tim Cook Twitter ile paylaştığı mesajında şöyle dedi;

"Türkiye'de bugün Çocuk Bayramı. İstanbul'dan 13 yaşındaki Özgün Asya'ya, Apple Pencil kullanarak iPad üzerinde çizdiği bu renkli otoporte için teşekkürler."

— Tim Cook (@tim_cook) April 23, 2018

Apple CEO'sunun mesajı dakikalar içerisinde onlarca RT ve like aldı. Tim Cook geçen de 23 Nisan'ı kutlamış ve Türkçe bir mesaj yayımlamıştı. "Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı genç yeteneklerin çektiği müthiş fotoğraflarla kutluyoruz. #23Nisan #iPhoneileçekildi" ifadelerinin kullanıldığı mesaj da ilgiyle karşılanmıştı.

Tim Cook, daha önce de Atatürk Havalimanı ve Reina'daki terör saldırıların ardından Türkçe tweet atmış ve üzüntüsünü paylaşmıştı.