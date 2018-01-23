Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple’ın CEO’su Tim Cook (57) ve dünyanın en genç Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay (20) birlikte kız çocuklarının eğitim almasını sağlayacak bir fona ortaklık ediyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta buluşan ikili, Afganistan, Pakistan, Lübnan, Türkiye ve Nijerya’daki 100 bin kız çocuğunun eğitimi için kaynak sağlayacak.

SOSYAL MEDYA UYARISI YAPTI

Öte yandan ürettikleri telefon, tablet ve bilgisayarlar ile sosyal medyanın yayılmasında oldukça etkili olan Apple’ın yöneticisi olarak 34 milyon dolar kazanan Cook’un, yeğenine “sosyal medyayı kullanma” dediği öğrenildi.

İngiltere’nin Essex kentinde bir konferansa katılan Cook, “Okullarda sosyal medyaya erişimin aşırı kullanılmaması gerektiğine inanıyorum. Eğer her zaman kullanıyorsanız başarılı olduğumuza inanmıyorum. Çocuğum yok ama yeğenim var ve ona bazı sınırlamalar getirdim. İzin vermediğim şeyler var. Onun sosyal medyada olmasını istemiyorum” diye konuştu.

Malala Yusufzay

Tim Cook

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