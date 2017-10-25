TİM'den İKMİB'e "En fazla e-ticaret üyeliği olan birlik" ödülü verildi

TİM’in bu yıl ilk defa gerçekleştirdiği İhracatın En’leri ödül töreni, 3.TİM Delegeler Buluşması’nda düzenlendi. Antalya Belek’te gerçekleşen etkinliğe TİM delegeleri, birlik ve genel sekreterliklerin yöneticileri katıldı. İhracatın En’leri ödül töreninde 3 kategoride 10 ödül verildi.

Birlikler ve genel sekreterlikler bazında 2017 yılı ilk 8 ay verileri üzerinden hesaplanan bir çalışma ile “Sektörler”, “Genel Sekreterlikler” ve “Birlikler” olmak üzere 3 kategorinin her birinde en başarılı birimler ödüllendirildi.

Birlikler kategorisinde “En Çok E-Ticaret Üyesi Olan Birlik” ödülü, TİM’in başlattığı e-ticaret çalışması kapsamında anlaşması bulunan 3 e-ticaret sitesine 354 firma ile üyelik sağlayan İKMİB’e verildi. “En Çok Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Açan Birlik” ödülünü Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği alırken, Genel Sekreterlikler kategorisinde İMMİB, 26,2 milyar dolar ihracat rakamı ile “En Çok İhracat Yapan Genel Sekreterlik” ödülünü ve 229 ülke ve bölgeye ihracatı ile “En Fazla Ülkeye İhracat Yapan Genel Sekreterlik” ödülünü aldı.

"BU YILIN SONUNA KADAR 100 ÜYE DAHA HEDEFLİYORUZ"

İKMİB Başkanı ve İMMİB Koordinatör Başkanı Murat Akyüz, “İKMİB olarak üyelerimizin ihracatlarını artırmaları ve ülke ekonomimize katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. “En çok E-Ticaret Üyesi Olan Birlik” kategorisinde ödül almak bizi ayrıca gururlandırdı. Çünkü firmalarımız, e-ticaret platformları üzerinden önemli iş hacimleri oluşturuyor. Biz de buna katkı sağlamaktan son derece mutluyuz. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar 1.000 üyelik daha yapmak” dedi.

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