71 bin üyeli Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) seçim heyecanı başladı. 30 Haziran’da yapılması beklenen ve 433 ihracatçının oy kullanacağı TİM Genel Kurulu’nda başkan adayları da meydana çıkıyor. İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, TİM eski başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Satıcı ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri (İTHİB) Başkan Yardımcısı İsmail Gülle başkan adaylığını açıklayan 3 isim oldu. Adayların ortak mesajı ise; “Biz bir aileyiz, bu aileye yakışır bir seçim olsun.”

İHRACATÇI ARTACAK



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, TİM Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olacağını açıkladı. TİM Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, 30 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olan TİM Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olacağını açıkladı. Beşiktaş’ta bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Öztiryaki, yönetim kurulu üye listesinde yer alan isimlerle birlikte soruları cevapladı. Herkesin ihracatçı olması fikrini benimsediklerini ifade eden Öztiryaki, “Türkiye’nin bugün ekonomisini düze çıkaracak, sağlam zemine oturtacak en önemli faktörün ihracat olduğunu hepimiz biliyoruz. 71 bin ihracatçımızı olabildiğince artırmamız gerekiyor. Bir gün muhakkak herkesin ihracatçı olması fikrini yaşamamız lazım. Yani biz herkesi ihracatçı yapmakla ilgili çalışmalıyız. İhracatçı sayısını ne kadar artırırsak, ne kadar çeşitli konularda çeşitli ülkelere ihracat yapacak hale gelirsek Türkiye’nin ekonomisinin hem bize hem bundan sonraki nesillere zararsız bir şekilde devam ettirebileceğimiz bir hale getiririz diye düşünüyorum” dedi.



“ÜRETİMİN YÜZDE 50'Sİ İHRAÇ EDİLMELİ"



Öztiryaki, ihracat yapan şirketlerin ekonomik krizlerden kendini koruyabileceğini de kaydetti. Çok sayıda ürünü ucuza ihraç etmek yerine az sayıda kaliteli ürünün ihraç edilmesi gerektiğini belirten Öztiryaki, şunları söyledi:

"İhracatçı olma sadece ihracatçı artırmaktan da öte firmalarımızın da sağlam zeminlere oturmasını sağlayacak. Eğer bir firma kendi üretiminden yüzde ellisini ihraç edebilirse, getirdiği döviz ile bütün dalgalardan kendini korumuş olacaktır. Dünyada marka olmak, ihracatı yaparken çok malı ucuza satarak değil daha az sayıda daha pahalı fiyatlara, AR-GE’si yapılmış, tasarımı yapılmış ürünlerin ihracatının yapılması gerektiğine inanıyoruz. Sürdürülebilir ihracatın olması gerektiğine inanıyoruz. Yapacağımız yeniliklerle kabul edilebilir, muhakkak buradan alınması gereken ürünler yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de bütün çalışmaları desteklememiz gerekiyor.”

Adaylık süreci hakkındaki soruları da cevaplayan Tahsin Öztiryaki, adaylığı konusunda çevresinden çok sayıda isteğin olduğunu söyledi. TİM’de ve şirketindeki tecrübelerini referans olarak gösteren Öztiryaki, “Yıllardır TİM’deki çalışmalarım, ihracatçı birliklerindeki çalışmalarımın da sonucu olarak tecrübelerimin, bilgilerimin, bugüne kadar gelmiş olan bu sistemin içerisindeki yaşantımdan dolayı yönetim kurulu üyelerimizin de arzusu ve isteği ile önümüzdeki dönem TİM başkanlığına adayım. Şu anda dünya ticaretinden almamız gereken yüzde 1,5 buçukluk payı almakla ilgili hedefe süratle koşmamız gerektiğine inanıyoruz. Bunu nasıl başarabileceksek başaracağız. Bunu başarmanın yolunu da hepimiz her yerde söylemeye çalışıyoruz. İnovasyon, AR-GE, tasarım, katma değerli ürün. Bu işin çözümü bu. Peşinden muhakkak herkesin ihracatçı olması gerektiği inancım var. İhracatın Türkiye’nin en önemli kurtarıcı kalemlerinden birisi olduğuna inanıyorum. Dövizi akıl ve alın terimizle birleştirerek dünyadan getirmemiz gerekiyor. Bunları yapmak üzere aklımın yettiğince, tecrübemin yettiğince ki baya tecrübe edindim diye düşünüyorum hem TİM camiasında hem şirketimizin yaptıklarıyla bakılırsa. Bir tecrübe sahibi olarak yine diğer tecrübeli arkadaşlarımızla birlikte bu işe talibim” dedi.



AİLE VURGUSU YAPTI



Daha önce TİM başkanlığı için adaylığını açıklayan Oğuz Satıcı, “Süreç başladı. Önümüzdeki dönemde projelerimiz ile ilgili açıklama yapacağım” dedi. Pazartesi günü düzenleyeceği basın toplantısı ile TİM başkanlığına aday olacağını belirten İsmail Gülle ise, “Projelerimizi ve yapacağımız çalışmaları yarın açıklayacağım. Burada önemli olan TİM ailesinin birlik ve beraberlik çerisinde bu seçim sürecini geçirmesidir. Aileye yakışır bir seçim olmasını temenni ediyorum” dedi.