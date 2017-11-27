Time dergisi Meredith'e satıldı!

Medya tarihinin en uzun sayfalarından biri bugün açıklanan satışla kapanıyor ve yeni bir döneme giriyor. Dünyaca ünlü Time dergisinin sahibi olan Time Inc. şirketinin Amerikalı Meredith firmasına satışında 2.8 milyar dolar karşılığında anlaşmaya varıldı.
Time grubu dergileri arasında Fortune, Sports Illustrated, People ve Entertainment Weekly gibi tanınmış yayınlar da bulunuyor.
GELİRLERİ AZALIYORDU
Anlaşma nakit olarak gerçekleştirilirken Meredith bu satın almayla bünyesindeki Family Circle, Better Homes and Gardens and AllRecipes dergilerine yenilerini eklemiş oldu. Meredith tarafından yapılan açıklamada satın alma sayesinde okur sayısının 135 milyon ve abone sayısının da 60 milyona çıkmasının beklendiği kaydedildi.
Time Başkanı John Fahey, yaptığı açıklamada "Tamamı nakit ve hemen gerçekleşen anlaşma şirketin ve hissedarların yüksek çıkarlarını gözetmektedir." dedi. Time, şirketin 2014 yılında Time Warner bünyesinden ayrılmasının ardından reklam gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşamıştı.
Kasım ayında açıklanan üçüncü çeyrek finansal verilerine göre şirketin geliri yüzde 9.5 kayıpla 679 milyon dolara gerilemiş ve üst üste 6 çeyrek analistlerin beklentilerinin altında kalınmıştı. Grup bir süredir maliyetleri kısmaya çalışıyordu.
KOCH KARDEŞLER ENDİŞESİ
Öte yandan, satın almayla ilgili gazeteciler ve kamuoyunun bir bölümü, Meredith'in tamamen nakit satın almasında Koch kardeşlerin 650 milyon dolar fon yardımı yapmasına dair endişelerini belirtiyor.
Milyarder kardeşler Charles ve David Koch, servetlerinin önemli bölümünü politik bağlantılar ve muhafazakarlığın yayılması amacıyla kullandığını gizlemiyor.
Boru hatlarından kağıt havlulara kadar pek çok endüstride faaliyet gösteren Koch Inudtries daha önce Amerikan İnsan Hakları Örgütü için büyük bağışlarda bulunmuş ve ceza adaleti sistemi reformuna destek vermişti. 2013 yılında LA Times ve Chicago Tribune gazetelerini de satın almak isteyen grup karşısında okurlar eylem yapmıştı.
Meredith tarafından yapılan açıklamada ise Time yönetim kurulunda Koch kardeşlerin temsili olmayacağı ve herhangi bir idari ya da editöryel müdahalede de bulunmayacakları ifade edildi.
YILIN İNSANI POLEMİĞİ
Time dergisi kapak konularının yanı sıra özellikle her sene yaptığı "Yılın İnsanı" seçimiyle önemli bir etkiye sahip.
Öyle ki, geçen sene bu unvanı alan ve medya atışmalarıyla sık sık gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yıl da ipi göğüsleyebileceği dedikoduları üzerine, Trump da iki gün önce bir tweet atarak düşüncelerini paylaşmıştı.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2017
Trump, mesajında "Time Dergisi, tıpkı geçen sene olduğu bu sene de MUHTEMELEN "Yılın Adamı (İnsanı)" seçildiğimi söylemek için beni aradı fakat büyük bir fotoğraf çekimi ve röportajı kabul etmeliymişim. 'Muhtemelen' iyi değil ve almayayım dedim. Yine de teşekkürler." ifadelerini kullanmıştı.
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