Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

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İngiliz Times Gazetesi, 24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin yayımladığı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerinde ilk kez popülaritesinin azalmakta olduğunu kaydediyor.

Seçimlerin Türkiye'de yeni siyasi sistemi uygulamaya koyacağı hatırlatılan haberde, "(Yeni sistem) cumhurbaşkanına devasa bir güç veriyor, başbakanlık görevini kaldırıyor ve meclisin etkisini azaltıyor" deniyor.

Haberde muhalefetin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini demokrasi için bir ölüm fermanı olarak yorumladığı, bütün muhalif partilerin yönetime gelmeleri halinde parlamenter sisteme dönüş vaadi verdikleri kaydediliyor.

'Erdoğan yorgunluğu var gibi'

Times gazetesine göre bir seçim anketi, Erdoğan'ın sert bir rekabetle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Erdoğan'ın Kasım 2015'te yüzde 50,1 olan destek oranı, yüzde 48,3'e düşmüş durumda.

Metropoll ile birlikte anketi yürüten düşünce kuruluşu Amerikan İlerleme Merkezi'nden (CAP) Max Hoffman, "Onu (Erdoğan'ı) pragmatik nedenlerle desteklemiş olanlar şimdi tereddüt ediyor" diyor ve ekliyor:

"Az dindar, merkez-sağ Türkler arasındaki popülaritesi ekonomiyi herkesten daha iyi idare edeceği inancında yatıyordu, ancak şimdi bu sarsılıyor."

Hoffman şöyle devam ediyor:

"Anketimiz Suriyeli mülteciler ile ülkenin eğitim sistemine ilişkin yaygın bir öfke olduğunu da gösteriyor. 'Erdoğan yorgunluğu' var gibi. 15 yıllık iktidar ve sürekli onu gösteren medya sonucu, pek çok Türk ondan yorulmuş durumdalar."

Haberde, ekonominin Erdoğan için en önemli itici güç olduğu kaydediliyor. Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında yıl başından beri 5'te 1 oranında değer yitirdiği, bunun da faiz artışını beraberinde getirdiği belirtiliyor.

Ankete göre, ekonominin iyi idare edildiğini düşünenlerin oranı yüzde 40,7 oranında.

Haberde Erdoğan'ın ise Türk Lirası'ndaki değer kaybı için "dış kaynaklı faiz lobisini" suçladığı hatırlatılıyor.

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