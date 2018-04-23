Times: Kıbrıs'a para akıtan Rusların adada siyasi partileri de var

İngiliz Times gazetesi, Rusların son dönemde Kıbrıs'taki yatırımlarını artırdıklarını, adanın güneyinde vatandaşlığın parayla satıldığını ve Rusların kendi siyasi partilerini kurduklarını yazdı.
Gazetenin iç sayfalarında bugün Times'ın esasında Türkiye muhabiri olan Hannah Lucinda Smith'in Kıbrıs'tan gönderdiği izlenim yazısı var.
Hannah Lucinda Smith'e göre, Kıbrıs'ın güneyindeki liman kentlerinden Limasol artık "Küçük Moskova"ya dönüşmüş durumda.
Kıbrıs'taki 40 bin Rusya ya da eski Sovyet Cumhuriyetleri vatandaşlarından dörtte üçü bu kentte yaşıyor.
Her yaz bu ülkelerden yaklaşık 800 bin kişi daha Kıbrıs'a tatile gidiyor.
Limasol'de bir hediye mağazası olan Dinos Stavrou, Rusların 1992'den beri Kıbrıs'a geldiklerini, müşterilerinin yüzde 90'ının Rus olduğunu söylüyor, "Kent ekonomisi onlara bağlı. Tanrı'ya çok şükür, buradalar" diyor.
Times muhabiri daha sonra AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, 2013 yılından bu yana 2 milyon Euro'dan fazla yatırım yapan ve mülk alanlara doğrudan vatandaşlık verdiğini hatırlatıyor.
Üçte birden fazlası geçen yılda olmak üzere, bu şekilde vatandaş olanların sayısı en az 3336.
Hükümet ise bu kişilerin adlarını gizli tutuyor.
Güney Kıbrıs'ta 2013'teki mali krizde bankalar 4,5 milyar Euro kaybetmişlerdi.
Gazeteye konuşan uzmanlar kriz sonrası yapılan düzenlemelerle adanın yabancılar için neredeyse bir vergi cennetine dönüştüğünü söylüyor.
Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı Ruslar adada bir parti de kurmuş.
"Ben Vatandaş" adlı partinin genel başkanı iş adamı Alexey Voloboev.
Kıbrıs'ta lokantaları olan Voloboev, Limasol'den Rusça yayın yapan Russian Wave adlı radyonun da sahibi.
Oluşturduğu komitelerle Güney Kıbrıs hükümetinin icraatlarını dikkatle inceleyen parti, önümüzdeki yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde de yarışacak.
Partinin Rum genel başkan yardımcısı Yiorgos Kountouris ise Kremlin'e bağlı olmadıklarını, amaçlarının Kıbrıs'ta yolsuzlukla mücadele olduğunu söylüyor.
"Etnik kökeni ne olursa olsun, her Kıbrıs vatandaşı partimize üye olabilir" demiş Kountouris ve eklemiş:
"Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde doğan bazı Kıbrıslılar inisiyatif alarak bir siyasi parti kurdular. Hepsinin ortak ideali; Kıbrıs'ı modernleştirmek, onu daha Avrupalı, çok uluslu ve çok kültürlü bir devlete dönüştürmek."
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