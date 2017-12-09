ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararına tepki gösteren ABD'de yaşayan Filistinli ve diğer müslüman ülkelerinden binlerce kişi Times Meydanında 7'nci cadde ile 42'nci sokağın kesiştiği bölgede toplandı.
AA'nın haberine göre; Trump'ın kararını eleştiren göstericiler, "Bu kabul edilemez. Filistin özgür olacak" ve "İsrail teröristtir, Filistin ise özgür" sloganları atarken, "Özgür özgür Filistin. Çok yaşa Filistin" diyerek tempo tuttu.
Göstericilerin ellerindeki "İsrail eşittir ırkçılık ve soykırım", "Kudüs kırmızı hattır", "İnsanlar işgal altında olunca direnme haklıdır" ve "Kudüs İslami topraklardır. Kimse bu gerçeği değiştiremez" yazılı dövizler dikkati çekti.
"TRUMP YENİ BİR HAÇLI SEFERİ Mİ BAŞLATMAK İSTİYOR"
Göstericilerden Fatima (20), yaptığı açıklamada, Trump'ın kararını "kesinlikle onaylamadığını" ifade ederken, Filistin halkının yanında olduğunu söyledi.
New York'ta üniversite eğitimine devam eden Ahmad M. (22) de Trump hükümetinin kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini vurgularken, "İsrail devleti on yıllardır kutsal topraklarda kan döküyor, sonra da kendi davalarının kutsal olduğunu söylüyor. Bunun neresi kutsal? Bu hangi dinde kabul edilebilir" ifadelerini kullandı.
Üniversite eğitimi için 10 yıl önce ABD'ye gelen ve bilgisayar mühendisi olan Mohammed ise, "Bu ülkeye inançlara saygılı olduğu için gelmiştim. Trump'ın başkan seçilmesinden sonra ırkçılığın arttığını düşünüyorum. Trump yeni bir Haçlı Seferi mi başlatmak istiyor bilmiyorum. Özellikle iş yerinde ve sosyal çevremde insanların bana karşı davranışı çok değişti. ABD'den ayrılmayı ciddi olarak düşünüyorum" dedi.
Göstericilerin ellerindeki Filistin bayraklarının yanında bir Türk bayrağı ve bir de Küba bayrağı dalgalanırken, Ortodoks Yahudileri de göstericilere destek verdi.
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