Times: Yunanistan'da sahte boşanmalar artıyor

- Getty Images Boşanma sözleşmesi imzalayan bir kişi

İngiliz Times gazetesi, Yunanistan'da sahte boşanmaların hızla arttığını yazdı. Gazeteye göre bunun en büyük nedenleri, vergi kaçırmak ve hacizleri önlemek.

Atina'dan Anthee Carasseva imzalı haberde, Yunan Ta Nea gazetesinde yayımlanan bir kamuoyu araştırmasının sonuçları yer alıyor.

Bu araştırmaya göre Yunanistan'da son yıllarda boşanma oranı yüzde 20 artmış.

Yunanistan İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ülkede 2014'ten bu yana evliliklerin sayısı 53 bin 429'dan 16 bin 54'e düşmüş. Bu evliliklerin de 5 bin 931'i, yani yaklaşık üçte biri boşanmayla sonuçlanmış.

Haberde ülkedeki muhasebecilerin ve avukatların, boşanmalarından bahsederken, "sahte" ve "vergi" kavramlarını kullandıkları belirtiliyor.

'Bu trendi çingeneler başlattı'

Atina merkezli Star televizyonuna konuşan Dimitris Bokaris adlı bir muhasebeci konuyla ilgili olarak şunları söylemiş:

"Bu trendi yıllar önce çok sayıda çocukları olan çingene çiftler başlattı. Vergi vermeden yüklü müktarda devletten sosyal yardım alıyorlar. Şimdi ise giderek yılda yaklaşık 30 bin euro gelirleri olan orta sınıf ailelerde de aynı şeyi görüyoruz. Vergi boşanmaları trend oldu."

Times'taki haberde, Yunanistan'da 8 yıldır uygulanan kemer sıkma önlemleri nedeniyle gelirlerin yaklaşık yüzde 30 azaldığı, orta-sınıf profesyonellerin geçmişin aksine artık cömert sosyal yardımlardan faydalanamadıkları ve vergi yükümlülüklerinin de arttığı belirtiliyor.

Yunanistan yasalarına göre, boşanmış ya da boşanma talebinde bulunmuş çiftler yeniden sosyal yardım talebinde bulunabiliyor ve yüzde 50 daha az vergi ödüyorlar.

Ayrıca bankalar boşanmış çiftlerin evlerine ve iş yerlerine hacze gelemiyor. Bu kişilerin elektrik, su ve doğalgaz faturalarını önemli oranda indirimli ödeme hakları da var.

Yunanistan'da vergi yasalarında yapılan son değişikliklere göre aylık gelirleri 1000 eurodan fazla olan çiftler ise sosyal yardım başvurusu yapamıyorlar.

Times, bu nedenle ülkede binlerce ailenin giderek artan doğalgaz faturalarını ödeyemediklerini ve soğukta yaşadıklarını da yazmış.

Yunan parlamentosu tasarruf tedbirlerini onayladı

AB'den Atina'ya: 2018'e kadar kemer sıkın borcu hafifletelim

Yunanistan'daki Aynoroz kadınlara neden yasaklı?