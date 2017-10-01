Timo Werner: "Tezahürat sağır edecek gibiydi"

Beşiktaş’ın Leipzig ile oynadığı maçta yaşanan en önemli olaylardan biri Alman oyuncu Timo Werner’in Vodafone Park’taki inanılmaz tezahürat nedeniyle oyuna devam edememesi oldu. Alman basınına konuşan Leipzigli oyuncu, “Hayatımda böyle bir atmosfer görmedim. Maça odaklanamadım. Kulak tıkacı da hiçbir işe yaramadı. Futbol hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Statta Beşiktaş taraftarının yaptığı tezahüratlar sağır edecek cinstendi. Şu anda gereken kontrollerim yapılıyor. Umarım bir daha böyle bir olay yaşamam” dedi.

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