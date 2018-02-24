Bursaspor, dün akşam Galatasaray'a 5-0 yenilirken bu sezonun en kötü performansını sergiledi. Ayrıca, yeşil beyazlı ekip, geçen sezonda da rakibine aynı skorla boyun eğmişti. Bu sezonun en farklı yenilgisini alan yeşil beyazlı ekipte sular bir türlü durulmazken, sergilenen kötü performans ise camiayı hayal kırıklığına uğrattı.



SON 2 YILIN EN KÖTÜSÜ

Sadece yüzde 29´luk topa sahip olma oranıyla Bursasporlu oyuncular, bu sezon en az topla oynadığı maçı geride bırakırken, bu durum oyuna da yansıdı. Maç boyunca yalnızca 3 şut atan ve bu şutlarda da isabet bulamayan yeşil beyazlı ekip, bu sezon ilk kez bir maçı isabetli şut atamadan tamamladı. Ayrıca maç boyunca sadece 148 pas yapabilen Bursaspor, bu alanda da sezonun en kötü performansını sergiledi. Öte yandan bu sezon ilk kez bir maçı korner atamadan tamamlayan Bursasporlu oyuncuların maç boyunca 4 orta girişimi de sonuç vermedi ve isabet bulmadı. Ayrıca Opta verilerine göre; Bursaspor, son 2 sezonda bir maçı rakip ceza sahasında topla buluşmadan tamamlayan ilk ekip oldu.

GALATASARAY'A İLAÇ OLUYOR

Geçen sezon da Bursa´da oynanan lig maçında da gülen taraf 5-0´lık skor ile Galatasaray olmuştu. Yeşil beyazlı ekip, bu maçta da yalnızca kaleye 3 şut çekerken, yine isabet bulamamıştı. Söz konusu mücadelede de varlık gösteremeyen yeşil beyazlı oyuncular, o sezonun en kötü maçını oynarken, yine sarı kırmızılı ekibe ilaç olmuştu. Geçen sezon oynanan maç öncesinde Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, Bursaspor karşısında farklı kazanarak kötü bulutları dağıtırken, bu sezon da Kasımpaşa yenilgisinin ardından bir kez daha yeşil beyazlı ekip karşısında aynı skorla sahadan galip ayrıldı ve şampiyonluk iddiasını kuvvetlendirdi.