Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir grup adamın, bir süre önce ölümcül bir timsah saldırısı yaşanan nehirde kurulan timsah kapanının içerisinde yüzerek fotoğraf çektirmesi tepki topladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, timsah kapanı içerisinde poz veren dört adam, bölgenin belediye başkanı Julia Leu'yu da şoke etti. Leu, timsah kapanına giren adamların 'yüzyılın salakları ödülüne' aday olabileceklerini söyledi.

ABC Radyo'ya konuşan Leu, "Kesinlikle şaşkına dönmüş durumdayım. Bu inanılmaz şekilde aptalca ve tehlikeli bir davranış. Bu adamların yüzyılın salakları ödülü için yarışıp yarışmadığını merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafın çekildiği bölgenin, 2 hafta önce 4.3 metre uzunluğunda bir timsahın 79 yaşındaki Anne Cameron'a saldırdığı bölgeye çok yakın bir yer olduğu belirtildi. Cameron'a saldıran timsah daha sonra yakalanmıştı.

Queensland Çevre Bakanı Steven Miles da konuyla ilgili şaşkınlığını gizleyemeyen isimlerden biri oldu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Miles, "Cidden mi? Bu kapanların içine koyduğumuz etler bir tuzak. Timsahlar için. Onların içinde yüzmeyin. Bu aptalca ve yasadışı." ifadelerini kullandı.

Miles, adamların kendilerini kapanların içine yem olarak konulan etlerin yerine koyduğunu savundu.