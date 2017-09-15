Timsah saldırısında ölen gazetecinin cesedi bulundu

Tuvalet ararken hayatını kaybeden Financial Times'da görev alan 24 yaşındaki İngiliz gazeteci Paul McClean'in cesedi nehirde timsahların olduğu bölgede çamura saplanmış şekilde bulundu

Sağ bacağında yara izleri bulunan 24 yaşındaki gazetecinin nehirdeki timsah tarafından saldırıya uğradığı belirlendi.

Sri Lanka polisi, dalgıçlar tarafından başkent Colombo'nun 360 kilometre doğusundaki Panama köyündeki bir nehirde bulunan cesedin sağ bacağında yedi adet yara izi bulunduğunu söyledi.

Bir polis yetkilisinin AFP'ye verdiği demeçte "sağ bacağında yedi yara vardı" derken "Ceset, onu son görenlerin olduğu yerde çamurla saplanmıştı." şeklinde konuştu.

Timsah tarafından saldırıya uğrama ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyen yetkili, yine de gerçek ölüm nedeninin cumartesi günü yapılacak otopsi sonucunda belirleneceğini söyledi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Financial Times için çalışan McClean, arkadaşlarıyla Sri Lanka'da tatil yapıyordu.

Kumsalda olduğu vakitte timsahların olduğu bölgeye tuvalet bulmak için gitmişti.

Sri Lanka'daki timsah saldırılarının nadir olduğu belirtilirken bu ayın başlarında, yaban hayatı yetkilileri, bir timsahın adanın güneyindeki bir vahşi fili ciddi şekilde yaraladığını bildirdi.

Yetkililer mayıs ayından bu yana devam eden muson yağmurları sonucu oluşan taşkınlar sırasında su altındaki bölgelerdeki insanlara timsahlardan sakınma konusunda uyarıda bulundu.