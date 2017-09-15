Timsah saldırısında ölen gazetecinin cesedi bulundu

Tuvalet ararken hayatını kaybeden Financial Times'da görev alan 24 yaşındaki İngiliz gazeteci Paul McClean'in cesedi nehirde timsahların olduğu bölgede çamura saplanmış şekilde bulundu
Sağ bacağında yara izleri bulunan 24 yaşındaki gazetecinin nehirdeki timsah tarafından saldırıya uğradığı belirlendi.
Sri Lanka polisi, dalgıçlar tarafından başkent Colombo'nun 360 kilometre doğusundaki Panama köyündeki bir nehirde bulunan cesedin sağ bacağında yedi adet yara izi bulunduğunu söyledi.
Bir polis yetkilisinin AFP'ye verdiği demeçte "sağ bacağında yedi yara vardı" derken "Ceset, onu son görenlerin olduğu yerde çamurla saplanmıştı." şeklinde konuştu.
Timsah tarafından saldırıya uğrama ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyen yetkili, yine de gerçek ölüm nedeninin cumartesi günü yapılacak otopsi sonucunda belirleneceğini söyledi.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Financial Times için çalışan McClean, arkadaşlarıyla Sri Lanka'da tatil yapıyordu.
Kumsalda olduğu vakitte timsahların olduğu bölgeye tuvalet bulmak için gitmişti.
Sri Lanka'daki timsah saldırılarının nadir olduğu belirtilirken bu ayın başlarında, yaban hayatı yetkilileri, bir timsahın adanın güneyindeki bir vahşi fili ciddi şekilde yaraladığını bildirdi.
Yetkililer mayıs ayından bu yana devam eden muson yağmurları sonucu oluşan taşkınlar sırasında su altındaki bölgelerdeki insanlara timsahlardan sakınma konusunda uyarıda bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.