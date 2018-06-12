Avustralyalı 33 yaşındaki Michael Beltrami, 5 yıldır beraber olduğu 28 yaşındaki kız arkadaşı Katie Johnston'a evlenme teklifi etmek için sıra dışı bir yol seçti.

Beltrami camdan bir kafes içinde suya bırakılarak timsahlarla yüzmenin mümkün olduğu Darwin's Crocosaurus Cove'da (Darwin'in Timsah Koyu) sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

Dalışla ilgili herhangi bir problem yaşanmazken Katie Johnston, evlilik teklifini mutlulukla kabul etti.

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