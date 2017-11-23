Timuçin Esen ‘Müslüm’ filmi için ABD’de eğitim alıyor

‘ABD’DE EĞİTİM ’ DİYE TUTTURMUŞ



Timuçin Esen, çekimleri Adana’da başlayan ‘Müslüm’ filminin setine gecikmeli olarak dün dahil oldu.

HT Magazin’den Bülent İpek’in haberine göre, ünlü oyuncunun sete geç katılmasının nedeni ortaya çıktı. Esen, rolün hakkını verebilmek için “ABD’de eğitim” diye tutturmuş. Talebi kabul eden yapımcılar, oyuncu koçundan eğitim randevusunu ayarlamış.





VİDEOLARINI İZLEYİP TAHLİL ETTİ



Birçok Hollywood starının oyuncu koçluğunu yapan Greta Seacat, Gürses’in videolarını izleyip mimik ve karakterini tahlil etti.

Ardından, bir hafta boyunca Esen’e nasıl daha iyi Müslüm Gürses olacağının eğitimini verdi.

Esen’in dün kamera karşısına geçmesiyle Adana’daki sette gergin bekleyiş sona erdi.

Aynı zamanda şarkıcı da olan Esen, ABD’deki eğitimin yanı sıra Burhan Bayar’dan arabesk dersleri aldı. Plastik makyajı ise ABD’den getirtilen Benjamin Button filminin ekibi uyguluyor.

Timuçin Esen

müslüm gürses