Tinder kullanıcılarına yapay zekayla sevgili bulacak

Tinder’da kullanıcılar, bulundukları konuma göre rastgele karşılarına çıkan profilleri tek tek inceleyerek yeni arkadaşlar arıyor. Ancak bu profillerin büyük bir çoğunluğu kullanıcıyla herhangi bir ortak ilgi dahi taşımıyor.

Ortak ilgi alanlarına sahip olan kullanıcılarını bir araya getirmek için Super Likeable özelliğini duyuran Tinder, yapay zekayı kullanarak birbirlerini beğenebilecek kullanıcıların eşleşme şansını artırıyor.

Rastgele olarak kullanıcıların karşısına çıkacak olan bu özellik, ayrıca kullanıcıya ücretsiz bir ‘Super Like’ hakkı verecek.

Yapay zeka, kullanıcıyla en fazla ortak özelliğe sahip olan dört profili sunacak ve kullanıcı bunlardan bir tanesine Super Like gönderebilecek.

Super Like ya da süper beğeni, kullanıcının beğendiği kişiye doğrudan bildirim gitmesini sağlayan ve kısıtlı sayıda verilen bir özellik. Tinder ayrıca daha fazla kişiye ulaşmak isteyen kullanıcılarına süper beğeni hakları satıyor. Tinder, süper beğenilerin eşleşme şansını üç kat artırdığını belirtiyor.

Super Likeable özelliği hâlihazırda New York ve Los Angeles şehirlerinde test ediliyor. Test sürecinin ardından özelliğin dünyanın dört bir yanındaki Tinder kullanıcılarına sunulması bekleniyor.