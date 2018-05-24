Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder, şu sıralar yeni ve faydalı olabilecek bir özelliği test ediyor. Yeni özellikle birlikte Tinder, aynı mekanda bulunan kullanıcıları birbirleriyle eşleştirecek. Restoranlar, barlar ve diğer halka açık mekanları içine alacak olan bu yeni sistem, ‘Places’ adı altında Avustralya ve Şili’deki bazı şehirlerde denenmeye başladı.

Aslında bu özellik tamamiyle yeni değil. Happn gibi uygulamalar yıllar önceden aynı ortamdaki insanları birbirleriyle tanıştırıyordu. Ancak daha popüler ve daha çok kişi tarafından kullanılan Tinder’ın daha fazla kişiyi eşleştireceği ve tanıştıracağı kesin gibi görünüyor.

Tinder yöneticilerinden Samantha Stevens, ‘Places’ özelliğinden bahsederek “Bizim amacımız insanlar arasında daha fazla içten arkadaşlıkların sağlanması ve yüksek seviyeli sohbetlerin kurulması.” dedi.