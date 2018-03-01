Bir okuldan öte yepyeni bir bakış açısına sahip ve inovatif, aynı zamanda hayat boyu öğrenmeye ve açık kaynağa inanan bir platform olan Teknoloji ve İnsan Kolejlerinde (Tink) öğrenciler, hayatları boyunca faydalanabilecekleri analitik ve sosyal yetkinlikleri, yaşadıkları toplum için faydalı hale getirebilmelerini sağlayacak bir öğrenme ortamında eğitimlerini sürdürüyor. Teknoloji ve İnsan Kolejinde empati kurabilen, pozitif düşünen, hayal eden ve hayalini gerçek dünyaya indirgeyebilen, sorumlu, takım çalışmasına yatkın, 21’inci yüzyılın yetkinliklerine sahip, teknolojiyi tüketen değil üretmeyi bilen, girişimci, hızlı adapte olabilen nesiller yetiştirmek hedefleniyor.

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