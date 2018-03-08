Teknoloji ve İnsan Kolejleri (Tink) tarafından hayata geçirilen TinkTalks DQ etkinliği, eğitim ve teknoloji alanında uzman isimlerin katılımıyla 19 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Konferansta, dijital zeka, dijital okuryazarlık, teknolojinin eğitime olan etkisi ve kişiselleştirilmiş eğitim modeli konuları gündeme taşınacak.

İnsan odaklı ve bireyselleştirilmiş eğitime odaklanan Teknoloji ve İnsan Kolejleri (Tink), her hafta öğrencileri için düzenlediği TinkTalks etkinliğini yılda bir kez halka açık hale getiriyor. TinkTalks DQ ismiyle ilk etkinliğini 19 Mart Pazartesi günü Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenleyecek olan Tink, konferansta eğitim ve teknoloji alanında uzman isimlerle bireyselleştirilmiş eğitimi ve teknolojinin eğitim için önemini masaya yatıracak. Konferansta ayrıca dijital zeka (DQ) ve dijital okuryazarlığın hayatı ne yönde etkileyeceği ve bugünün öğrencilerini geleceğin iş dünyasında neler beklediği de tartışılacak.