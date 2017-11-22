Tip 2 diyabete 10 yılda 170 milyar TL harcanacak

IQVIA Institute’nin raporuna göre, Türkiye’de 6.3 milyon Tip 2 diyabet hastası bulunuyor. Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre de bu sayı 2035’te 11.8 milyona ulaşacak.
Rapora göre, Tip 2 diyabet ve yol açtığı hastalıkların tedavisi için gelecek on yılda, yıllık 17 milyar TL harcanacak. TEPAV ve bir ilaç şirketinin desteğiyle düzenlenen “Türkiye’de Diyabetin Maliyeti: Tedavide Uyum ve Sürekliliğin Önemi” toplantısında verilen bilgilere göre ise Türkiye’de diyabet tedavisinde yaklaşık 7 bin 600 hekim görev yapıyor ve uzman başına 800’den fazla diyabetli hasta düşüyor.
Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; toplantıda konuşan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, geçmişte kırsal ve kentteki diyabet hastası sayıları arasında fark bulunduğunu, bu farkın kapandı- ğını belirterek, bunun sebebinin beslenme olduğunu vurgulayarak, “Artık kırsalda da doğal ürünler fazla tüketilmiyor” dedi. Diyabetle mücadelede bilinçli beslenme ve düzenli yaşama dikkat çeken TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Celil Göçer, “Nişasta şekeri tüketimi diyabeti artırıyor. Yılda 250 bin ton nişasta şekeri sınırı olmasına rağmen kapasite 1 milyon ton. Önce gıda tüketimini ve yaşam alış- kanlıklarımızı gözden geçirmeliyiz” dedi.
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