Cep boyun hastalığı nedir? Cep boyun bu belirtilerle ortaya çıkıyor...

Prof. Dr. Engin Çakar, cep telefonu ve tablet gibi teknolojik cihazların neden olduğu boyun ağrıları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Telefon ve tablet yanlış duruşa neden oluyor. İleri durumlarda omurlar arasındaki diskin dejenere olarak yırtılmasına ve boyun fıtığı oluşmasına neden oluyor