Cep telefonuna bakarak yürüyen insan profili hepimizin şahit olduğu bir görüntü... Bu kişilerin büyük çoğunluğu başını elindeki telefona doğru eğerek, büyüklükleri birbirinden farklı ekranlara bakıyor.
Oysaki baş ve boyun bölgesini normalin dışında sürekli aynı pozisyonda tutmak, ağrılara ve ileri durumlarda boyun fıtığına neden olabiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Çakar, cep telefonu ve tablet gibi teknolojik cihazların neden olduğu boyun ağrıları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.
CEP TELEFONU TIP DÜNYASINA YENİ BİR HASTALIK KAZANDIRDI
Neredeyse her 10 kişiden biri sıklıkla boyun ağrılarından şikayet ediyor. Normal pozisyonu ileriye doğru bakmak olan boyun; telefon, bilgisayar, tablet, e-okuyucu gibi araçları kullanırken olağan konumundan çoğu zaman uzun süreliğine çıkarak baş olmaması gereken şekilde omuzlardan ileriye gider. Özellikle de bu araçların hepsini birden, yoğun şekilde kullanan insanlarda giderek boyun ağrıları oluşmaya başlar.
Yabancı literatürde “Text neck syndrome” olarak geçen ve Türkçe “Cep boyun hastalığı” veya “Cep telefonu boynu" adı verilen yeni bir hastalık ortaya çıktı. İnsanlar işleri gereği her türlü teknolojik ekrana uzun süre bakmak ve bu süre zarfında boyunlarını eğik tutmak zorunda kalıyor.
UYKU DIŞINDA SÜREKLİ BU POZİSYONDAYIZ...
Boynun omuzlardan daha ileride olduğu konumda geçen her durum kişinin cep boyun hastalığına bir adım daha yaklaşması anlamına gelmektedir. Boynun normal pozisyonu kulakların omuz merkezleriyle aynı hizada olduğu, boynun eğilmediği bir duruştur.
Normalde başın omuzlara yüklediği bir ağırlık vardır ancak bu tür durumlarda bu ağırlık olması gerekenin oldukça üzerine çıkar ve boyna neredeyse 6 kat daha fazla kuvvet uygular.
Bugün cep telefonları, tabletler, e-okuyucu cihazlar artık sadece iş zamanı ofislerde değil, iş dışında ve uyku hariç tüm zamanlara yayılmış bir şekilde kullanılıyor. Baş normalden fazla bu pozisyonda tutulduğunda aşırı bir gerilim oluşur. Bu duruşla aşırı zaman geçirmek, omuz çevresi gerginliği, boyunda ve üst sırtta şiddetli ağrı, kronik baş ağrısı, boyun fıtığı gibi sağlık sorunlarına sebep olabilir.
YANLIŞ DURUŞ BOYUN FITIĞINA NEDEN OLABİLİR
Yanlış duruşta telefon ve tablet kullanımı, duruş ve vücut mekaniğini olumsuz etkileyerek boyundaki fizyolojik eğriliğin deformasyonuna yol açar. Cep boyun hastalığının şiddeti kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.
Hafif vakalarda boyun kaslarında ağrıya, ilerlemiş vakalarda ise baş ağrısı, kollarda karıncalanma ve uyuşma, boyun omuru disk hasarlarına yol açabilir. Hatta daha ileri durumlarda omurlar arasındaki diskin dejenere olarak yırtılmasına ve boyun fıtığı oluşmasına neden olabilir. En sık görülen şikayetler şunlardır;
* Boyun ağrısı
* Sırt ağrısı
* Baş ağrısı
* Boyun kaslarında spazm, tetik nokta, gergin bant gibi kulunç benzeri sertlikler
* Kollarda uyuşukluk, karıncalanma
* Kamburluk
* Başın vücuda ağır gelen hissi
* Gece uyku kalitesi düşüklüğü
Cep boyun hastalığı oluşumunu önlemek için dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralanabilir:
1) Telefonunuzu aşağıda tutmayın
Boynu öne eğerek değil, gözlerin uygun açıda olduğundan emin olarak telefona bakılmalıdır. Boynu zorlamadan okumayı kolaylaştırmak için telefonun metin boyutu artırılabilir.
2) Kollarınızla destekleyin
Telefon masanın üzerinde veya ön kollarla desteklenerek iki elle kullanılmalıdır. Bu konuda telefon ve tablet kılıflarından yararlanılabilir.
3) Mola verin
Akıllı telefon üzerinden uzun süre yazı yazmaktan, uzun belgeleri okumaktan veya uzun süre oyun oynamaktan kaçınılmalı, sık sık molalar verilmelidir. İdeal duruşu sürdürmek ve hareket etmek için hatırlatıcı kurulabilir.
4) Dik durun
İdeal duruş korunmalıdır. Baş ve boyun aynı eksen üzerinde, omuzlara olan uzaklığı eşit olmalıdır. Omuzlar dik ve doğal pozisyonunda konumlanmalıdır.
5) Çocuklar ve gençler yüksek risk altında
Çocuklar telefon ve tabletlerle çok fazla vakit geçiriyor. “Cep Boyun Hastalığı ” açısından kalıcı duruş bozuklukları gelişebilmesi nedeniyle çocuklar daha fazla risk altındadır.
6) Esneme ve germe egzersizleri yapın
Uzun süre aynı pozisyonda kalmak kan dolaşımını da olumsuz etkiler. Bu nedenle düzenli olarak esneme-germe egzersizleri yapmak kas ağrılarını hafifleterek, daha kuvvetli boyun kaslarına sahip olunmasına yardımcı olur.
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