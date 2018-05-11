Tokat'ın Turhal ilçesinde Yeşilırmak Anadolu Lisesi'nden 2012 yılında mezun olan doğuştan bedensel engelli Sare Aydın, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 6 yıllık eğitim ve öğretim döneminin ardından birincilikle bitirdi. Mezuniyet törenine katılan Aydın'ın sahneye çıkması için engelli rampası hazırlandı. Birincilik ödülünü almak için sahneye çıktığı anda Aydın törene katılanlar ve öğrenciler tarafından ayakta alkışlandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Savaş Kalkan'ın Aydın, diplomasını Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertan Bülbüloğlu'nun elinden aldı. Tıp Fakültesi'nden mezun olmanın sevincini yaşadığını belirten Aydın, "Tıp Fakültesinin zor olduğunu bilerek geldim. Tıp Fakültesine karşı değil ön yargılara karşı mücadele verdim. Bundan sonraki hayatımda da insanlara katkım olur, ellerinden tutup umut olurum. Doktor her zaman tedavi eden değil moral verendir. Gayem tedavi etmek ve tanı koymak değil daha çok umut vermek" dedi.

Sare Aydın, diploma töreni öncesi arkadaşları ile kampüs içi stat alanında selfi yaparak hatıra fotoğrafı çekindi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER