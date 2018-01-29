Eskişehir Osmangazi üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nün Venom (zehirli hayvan salgısı) Araştırma Laboratuvarı Türkiye’de tek olma unvanını koruyor.
Gazete Habertürk'ten Can Halıcıoğlu'nun haberine göre; bölümde uzun yıllardır kanseri yenmek için akrep zehiri üzerine bilimsel çalışmalar yapılıyor. Laboratuvarda Eskişehir, Muğla, Trabzon, Gaziantep ve Şanlıurfa’dan toplanan yaklaşık 500 canlı akrep var. Laboratuvar sorumlusu Doç. Dr. Figen Çalışkan ve öğrencileri Türkiye’nin adını biyoteknoloji alanında duyuruyor. Çalışkan ve öğrencileri akrepleri araziye çıkarak kendileri topluyor.
Türkiye’de 39 farklı tür akrep olduğunu belirten Doç. Dr. Çalışkan araştırmalarına ilişkin şu bilgileri veriyor: “Şu an bunların 9-10’u ile çalışıyoruz. Amacımız akrep zehirleri içindeki öldürücü olmayan bileşenlerden ilaç olarak nasıl yararlanacağımızı belirleme. Zehirlere karşı da antiserumlar üretmek. Özellikle Güneydoğu Anadolu’da ölümcül zehirlenmelere neden olan iki farklı tür akrep ile Eskişehir bölgesinde insan sağlığı açısından zararlı olmayan ama venom içeriği açısından zengin bir tür üzerinde çalışıyoruz.”
DÜNYA LİTERATÜRÜNE GİRDİ
Doç. Dr. Çalışkan, akreplerin dünyada her yıl bir milyondan fazla zehirlenme vakasına ve yüzlerce ölüme neden olduğunu belirterek, “2012’de Türkiye’nin en zehirli akrep türlerinden Acra3 ve Bu1 ismini verdiğimiz öldürücü molekülleri belirledik ve dünya literatürleri için ilk kez duyurduk” dedi.
Yurtdışındaki çalışmaların çok eski tarihlerde başladığını ifade eden Çalışkan, “Bizde ise 1980’de bu zehirlerin sadece farmakolojik bir çalışması yapılmış ama sonra üzerine bilgi konmamış” diye konuştu.
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