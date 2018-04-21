Bolu'da nakliyecilikle uğraşan Muhammed Özbakan, dün öğle saatlerinde Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan bir fabrikaya geldi. Aracını fabrikanın TIR parkına park eden Muhammed Özbakan, bugün yapacağı yüklemeyi beklemek için geceyi TIR'ın içinde geçirdi.



DHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde fabrikadan yükleme yapmak için sırası gelen Muhammed Özbakan'ın fabrikaya giriş yapmaması üzerine, diğer TIR sürücüleri Özbakan'ı uyarmak için aracın başına geldiler. Özbakan'ın tepki vermemesi üzerine, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.





Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaptığı incelemede Muhammed Özbakan'ın öldüğünü belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Özbakan'ın cesedi otopsi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’na gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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